На вулицях Керчі, Луганська й Генічеська з’явилися українські символи

https://racurs.ua/ua/n179494-na-vulycyah-kerchi-luganska-y-genicheska-z-yavylysya-ukrayinski-symvoly-foto.html

Ракурс

В тимчасово окупованих воєнними злочинцями росії українських містах Керч, Луганськ, Мелітополь, Бердянськ і Генічеськ з’явилися українські символи. У Генічеську на Херсонщині українські активісти поширили символіку руху «Жовта стрічка».

Про це повідомляє «Жовта стрічка» у Телеграмі.

Таким чином українці продовжують протистояти ворожій культурній та інформаційній експансії. Вони малюють графіті та розповсюджують листівки руху, а також жовті стрічки та жовто-блакитну символіку.

Рух «Жовта Стрічка» працює на всій тимчасово окупованій території України. Багато років російська пропаганда кричала, що українського спротиву в Луганську не існує - все це брехня. Переважна більшість жителів Луганську чекає на повернення українського прапору, підтвердження цього факту — є робота наших активістів в Луганську, — вказали в прес-службі руху.

Окрім цього, проукраїнські листівки з’явилися й на території тимчасово окупованого Криму.