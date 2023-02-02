В плен сдались бойцы бригады рф, мародерившей в Ирпене и Буче

https://racurs.ua/n179504-v-plen-sdalis-boycy-brigady-rf-maroderivshey-v-irpene-i-buche.html

Ракурс

У полон здалися воєнні злочинці росії — солдати сумнозвісної 155-ї бригади морської піхоти окупаційної армії рф, які займалися мародерством в Бучі та Ірпіні. Їх помітили у місті Вугледар Донецької області.

Про це під час онлайн-брифінгу в Military Media Center повідомив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.