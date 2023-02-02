У полон здалися бійці бригади рф, які мародерили в Ірпені та Бучі — деталі

https://racurs.ua/ua/n179504-u-polon-zdalysya-biyci-brygady-rf-yaki-maroderyly-v-irpeni-ta-buchi-detali.html

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У полон здалися воєнні злочинці росії — солдати сумнозвісної 155-ї бригади морської піхоти окупаційної армії рф, які займалися мародерством в Бучі та Ірпіні. Їх помітили у місті Вугледар Донецької області.

Про це під час онлайн-брифінгу в Military Media Center повідомив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.