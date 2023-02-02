Ракурсhttps://racurs.ua/
У полон здалися бійці бригади рф, які мародерили в Ірпені та Бучі — деталі
У полон здалися бійці бригади рф, які мародерили в Ірпені та Бучі — деталіhttps://racurs.ua/ua/n179504-u-polon-zdalysya-biyci-brygady-rf-yaki-maroderyly-v-irpeni-ta-buchi-detali.htmlРакурс
У полон здалися воєнні злочинці росії — солдати сумнозвісної 155-ї бригади морської піхоти окупаційної армії рф, які займалися мародерством в Бучі та Ірпіні. Їх помітили у місті Вугледар Донецької області.
Про це під час онлайн-брифінгу в Military Media Center повідомив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський.
155-та бригада у нас відома по Київському напрямку, коли штурмували місто Київ (у лютому та березні 2022 року — ред.). Вони заходили в Ірпінь і Бучу. «Прославилися» ці бійці тим, що вони мародерили і чинили безчинства. Однак вони були майже в повному складі знищені в тому районі. Після відновлення вони з’явилися на Донецькому напрямку, де (у листопаді 2022 року — ред.) були також знищені. І на сьогоднішній день вони з’явилися знову в напрямку Вугледара. 10 їхніх бійців здалися в полон, — розповів Дмитрашківський.
.