Дальнобойные ракеты GLSDB. Фото:

https://racurs.ua/n179532-peredacha-ukraine-dalnoboynyh-raket-glsdb-zaymet-9-mesyacev-bloomberg.html

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Передача Україні далекобійних боєприпасів GLSDB, дальність ураження яких становить 150 км, може зайняти дев’ять місяців.

І це в тому разі, якщо вони все ж стануть частиною нового пакету допомоги українському народу від Сполучених Штатів Америки. Спершу американське Міністерство оборони повинно замовити ці боєприпаси у компанії Boeing. На першому етапі на постачання цих боєприпасів Вашингтон виділить 200 млн дол. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Як і інше озброєння, надане США та союзниками, воно не буде розгорнуто в Україні найближчим часом: офіційний представник, що знається в цій сфері сказав, для перших поставок знадобиться близько дев’яти місяців після того, як ВПС США укладуть контракт із виробником бомб, компанією Boeing, — пише ЗМІ.

Нагадаємо, агентство Reuters повідомляло, що США готують пакет військової допомоги Україні на 2,2 млрд дол., який включатиме ракети дальнього радіуса дії GLSDB — гібрид авіабомби та некерованої ракети M26, дальність польоту якого 150 км.

Зараз на озброєнні ЗСУ найбільш далекобійною зброєю, яку надали Україні союзники, є РСЗВ HIMARS зі снарядами MLRS, які можуть бити на відстань до 80 км.

Міністр оборони Олексій Резніков вже заявив, що Україна готова гарантувати, що далекобійні ракети не атакуватимуть територію росії, бо ЗСУ вистачає цілей на тимчасово окупованих територіях України.

Джерело: Bloomberg