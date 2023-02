США готують пакет військової допомоги Україні на 2,2 млрд дол., який включатиме ракети дальнього радіусу дії.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.

Скоріше за все, Україні передадуть GLSDB — гібрид авіабомби та некерованої ракети M26, дальність польоту якого 150 км.

Some Ukraine glide bomb news tonight… The GLSDB is a new weapon that will double Ukraine’s current rocket range. https://t.co/Iaw0hdtbQI