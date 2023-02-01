Новий пакет військової допомоги від США включатиме ракети, що б'ють на 150 км - Reuters

https://racurs.ua/ua/n179450-novyy-paket-viyskovoyi-dopomogy-vid-ssha-vkluchatyme-rakety-scho-b-ut-na-150-km-reuters.html

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США готують пакет військової допомоги Україні на 2,2 млрд дол., який включатиме ракети дальнього радіусу дії.

Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на два поінформовані джерела.

Скоріше за все, Україні передадуть GLSDB — гібрид авіабомби та некерованої ракети M26, дальність польоту якого 150 км.

Some Ukraine glide bomb news tonight… The GLSDB is a new weapon that will double Ukraine’s current rocket range. https://t.co/Iaw0hdtbQI — Mike Stone (@MichaelStone) January 31, 2023

Військові бази в Джанкої, Бердянську та на Луганщині — лише деякі із наших ймовірних цілей, які поки є недосяжними.

Про новий пакет допомоги можуть оголосити вже цього тижня, пише Reuters. За словами джерел видання, він також включатиме допоміжне обладнання для систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкові ракетні комплекси Javelin.

Наразі в Україну для установок HIMARS поставляються ракети GMLRS, дальність яких становить близько 80 км. Київ неодноразово просив у США ракети ATACMS дальністю близько 300 км, але поки що не отримав їх.

18 січня The New York Times повідомила, що в адміністрації президента США поступово пом’якшують позицію щодо надання Україні коштів, які дозволять завдавати ударів по цілях у Криму.

Тим часом Україна готується до серйозної ескалації з боку росії, можливо, навіть у найближчі два-три тижні. Про це 31 січня сказав секретар РНБО Олексій Данілов. Він розповів Sky News, що найважчі бої ще попереду, зауваживши: наступні кілька місяців будуть вирішальними у визначенні ходу війни.

Він припустив, що путін спробує ще раз атакувати з півночі, півдня і півня і сходу, як це було 24 лютого 2022-го і закликав західних союзників спрямує більше зброї, в тому числі реактивні літаки Royal Air Force Typhoon з Великої Британії та винищувачі інших партнерів.