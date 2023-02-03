Эвакуация многодетной семьи в Угледаре, скриншот видео

https://racurs.ua/n179548-spasenie-mnogodetnoy-semi-v-obstrelivaemom-ugledare-pokazala-policiya-video.html

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У Вугледарі під час штурму міста російськими загарбниками поліцейські з групи «Білий янгол» спільно з військовими провели операцію з порятунку багатодітної родини — жінки та трьох дітей віком 7−14 років.

Відповідне відео сьогодні, 3 лютого, опублікувала прес-служба Нацполіції.

Маму і трьох доньок вдалося евакуювати лише з другої спроби — через щільний вогонь росіян, які пішли в атаку на місто. Аби врятувати життя малечі, поліцейські об'єдналися з аеророзвідкою та бригадою Чорних Запорожців ЗСУ, — вказано в описі відео. — Найскладнішою частиною операції стали пошуки родини в палаючому місті з ризиком нарватися на ворожі ДРГ.

Зазначається, що після того, як родина погодилася на вмовляння поліцейських виїхати з міста, група «Білий Янгол» здійснила пошуково-рятувальний виїзд, але першого разу забрати сім’ю не вдалося — уі цей день росіяни почали наступ на місто й екіпаж поліції потрапив під обстріл.

Безперервний штурм тривав чотири доби. Тому ми спланували новий виїзд у тісній взаємодії з військовослужбовцями ЗСУ — авіарозвідкою та 72-ю ОМБр ім. Чорних Запорожців. Разом з ними склали маршрут евакуації. Піймали проміжок між обстрілами, десь близько 30 хвилин, і заїхали в місто, — розповів начальник відділу поліції № 2 (місто Курахове) Артем Щусь, який очолив команду «янголів».

Родина жила на околиці міста, в цьому районі частково вже були росіяни. Коли поліцейські дісталися адреси, там нікого не було, а сам будинок був зруйнований. У цей момент ворог знову почав штурмові дії.