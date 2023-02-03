Евросоюз передал Украине более ста внедорожных грузовиков, фото: Josep Borrell Fontelles

https://racurs.ua/n179554-sotnu-vnedorojnyh-gruzovikov-peredal-ukraine-evrosouz-borrel.html

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Євросоюз передав Україні понад сотню позашляхових вантажівок та 50 карет швидкої допомоги.

Про це сьогодні, 3 лютого, на своїй сторінці у Твіттері повідомив очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Ще один конкретний приклад підтримки Збройних сил України у захисті своєї території, суверенітету та населення, зазначив Боррель. — Сьогодні в Україну прибули нові позашляховики від Європейського фонду миру.

За словами Борреля, йдеться про таку техніку:

13 нових вантажівок підвищеної прохідності для перевезення військових;

94 вантажівки підвищеної прохідності;

50 карет швидкої допомоги.