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Євросоюз передав Україні понад сотню позашляхових вантажівок, фото: Josep Borrell Fontelles
Сотню позашляхових вантажівок передав Україні Євросоюз — Боррельhttps://racurs.ua/ua/n179554-sotnu-pozashlyahovyh-vantajivok-peredav-ukrayini-ievrosouz-borrel.htmlРакурс
Євросоюз передав Україні понад сотню позашляхових вантажівок та 50 карет швидкої допомоги.
Про це сьогодні, 3 лютого, на своїй сторінці у Твіттері повідомив очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.
Ще один конкретний приклад підтримки Збройних сил України у захисті своєї території, суверенітету та населення, зазначив Боррель. — Сьогодні в Україну прибули нові позашляховики від Європейського фонду миру.
За словами Борреля, йдеться про таку техніку:
- 13 нових вантажівок підвищеної прохідності для перевезення військових;
- 94 вантажівки підвищеної прохідності;
- 50 карет швидкої допомоги.
І буде більше. ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, — наголосив він.
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