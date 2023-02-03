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Ракурс
Євросоюз передав Україні понад сотню позашляхових вантажівок, фото: Josep Borrell Fontelles

Сотню позашляхових вантажівок передав Україні Євросоюз — Боррель

3 лют 2023, 22:20
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Євросоюз передав Україні понад сотню позашляхових вантажівок та 50 карет швидкої допомоги.





Про це сьогодні, 3 лютого, на своїй сторінці у Твіттері повідомив очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель.

Ще один конкретний приклад підтримки Збройних сил України у захисті своєї території, суверенітету та населення, зазначив Боррель. — Сьогодні в Україну прибули нові позашляховики від Європейського фонду миру.

За словами Борреля, йдеться про таку техніку:

  • 13 нових вантажівок підвищеної прохідності для перевезення військових;
  • 94 вантажівки підвищеної прохідності;
  • 50 карет швидкої допомоги.

І буде більше. ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно, — наголосив він.

Євросоюз передав Україні понад сотню позашляхових вантажівок, фото: Josep Borrell Fontelles

Джерело: Ракурс


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