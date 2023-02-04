Взрыв мины-лепестка в Изюме ранил семерых подростков - подробности

https://racurs.ua/n179562-vzryv-miny-lepestka-v-izume-ranil-semeryh-podrostkov-podrobnosti.html

Ракурс

Вибух протипіхотної міни-пелюстки в Ізюмі поранив сімох підлітків, у ще однієї «учасниці події» — психологічна травма. Інцидент стався минулої доби, коли обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів області.

У Куп’янську пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства. У смт Дворічна зафіксоване пряме влучання в квартиру на другому поверсі житлового будинку. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. Обійшлося без потерпілих, — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також додав, що за уточненою інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок вибуху протипіхотної міни в Ізюмі постраждало восьмеро підлітків. У сімох дітей медики виявили осколкові поранення. У однієї дівчинки психологічна травма — гостра реакція на стрес.

Заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін раніше повідомив, що учасниками події стали троє хлопців і п’ятеро дівчат віком 14−17 років.