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Вибух міни-пелюстки в Ізюмі поранив сімох підлітків — деталі
Вибух міни-пелюстки в Ізюмі поранив сімох підлітків — деталіhttps://racurs.ua/ua/n179562-vybuh-miny-pelustky-v-izumi-poranyv-simoh-pidlitkiv-detali.htmlРакурс
Вибух протипіхотної міни-пелюстки в Ізюмі поранив сімох підлітків, у ще однієї «учасниці події» — психологічна травма. Інцидент стався минулої доби, коли обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів області.
У Куп’янську пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства. У смт Дворічна зафіксоване пряме влучання в квартиру на другому поверсі житлового будинку. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. Обійшлося без потерпілих, — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Він також додав, що за уточненою інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок вибуху протипіхотної міни в Ізюмі постраждало восьмеро підлітків. У сімох дітей медики виявили осколкові поранення. У однієї дівчинки психологічна травма — гостра реакція на стрес.
Заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін раніше повідомив, що учасниками події стали троє хлопців і п’ятеро дівчат віком 14−17 років.
Стан потерпілих легкий, їхнім життям загрози немає. Проте всіх дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження, — повідомив Синєгубов.
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