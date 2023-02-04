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Ракурс
Вибух міни-пелюстки в Ізюмі поранив сімох підлітків — деталі

Вибух міни-пелюстки в Ізюмі поранив сімох підлітків — деталі

4 лют 2023, 10:40
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Вибух протипіхотної міни-пелюстки в Ізюмі поранив сімох підлітків, у ще однієї «учасниці події» — психологічна травма. Інцидент стався минулої доби, коли обстрілу російських окупаційних військ зазнали населені пункти Чугуївського, Куп’янського та Харківського районів області.





У Куп’янську пошкоджена інфраструктура цивільного підприємства. У смт Дворічна зафіксоване пряме влучання в квартиру на другому поверсі житлового будинку. Також пошкоджені приватні будинки, господарчі споруди. Обійшлося без потерпілих, — повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Він також додав, що за уточненою інформацією обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок вибуху протипіхотної міни в Ізюмі постраждало восьмеро підлітків. У сімох дітей медики виявили осколкові поранення. У однієї дівчинки психологічна травма — гостра реакція на стрес.

Заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін раніше повідомив, що учасниками події стали троє хлопців і п’ятеро дівчат віком 14−17 років.

Стан потерпілих легкий, їхнім життям загрози немає. Проте всіх дітей госпіталізували до харківської лікарні для дообстеження, — повідомив Синєгубов.

Джерело: Ракурс


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