Одесса и часть области остались без света — ДТЭК назвал причину

https://racurs.ua/n179563-odessa-i-chast-oblasti-ostalis-bez-sveta-dtek-nazval-prichinu.html

Ракурс

Одеса та Одеський район тимчасово знеструмлені через другу масштабну аварію на підстанції. Про це повідомляє компанія ДТЕК.

Фахівці «Укренерго» вже працюють на місці аварії.

Відомо, що вранці 4 лютого сталася друга за останню добу серйозна аварія на підстанції національної енергокомпанії «Укренерго», через що Одеса та частина району залишилися без світла. Енергетики зараз намагаються заживити об'єкти критичної інфраструктури.