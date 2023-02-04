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Ракурс
Одеса і частина області залишилися без світла — ДТЕК назвав причину

Одеса і частина області залишилися без світла — ДТЕК назвав причину

4 лют 2023, 10:58
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Одеса та Одеський район тимчасово знеструмлені через другу масштабну аварію на підстанції. Про це повідомляє компанія ДТЕК.





Фахівці «Укренерго» вже працюють на місці аварії.

Відомо, що вранці 4 лютого сталася друга за останню добу серйозна аварія на підстанції національної енергокомпанії «Укренерго», через що Одеса та частина району залишилися без світла. Енергетики зараз намагаються заживити об'єкти критичної інфраструктури.

Джерело: Ракурс


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