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Россияне уничтожают Бахмут - фото из города на линии фронта
Россияне уничтожают Бахмут — фото из города на линии фронтаhttps://racurs.ua/n179582-rossiyane-unichtojaut-bahmut-foto-iz-goroda-na-linii-fronta.htmlРакурс
Росіяни намагаються стерти Бахмут з лиця землі.
Міський голова Бахмута, що на Донеччині, Олексій Рева показав, як виглядає розбомблене росіянами місто.
У п’ятницю, 3 лютого, Рева розповів, що центр міста знову під щільним ворожим обстрілом. Попередньо — без постраждалих. Утім, російські воєнні злочинці поцілили у будівлю ДРГП «Донецькгеологія», яка була однією з найстаріших будівель міста. Тепер вона зруйнована.
2 лютого порятунок дітей з Бахмута показали у МВС. Екіпаж «Білі Янголи» рятує малечу з пекла війни. Один день з цим екіпажем поліції провели турецькі журналісти та фотограф.
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