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Росіяни знищують Бахмут - фото з міста на лінії фронту
Росіяни знищують Бахмут — фото з міста на лінії фронтуhttps://racurs.ua/ua/n179582-rosiyany-znyschuut-bahmut-foto-z-mista-na-liniyi-frontu.htmlРакурс
Росіяни намагаються стерти Бахмут з лиця землі.
Міський голова Бахмута, що на Донеччині, Олексій Рева показав, як виглядає розбомблене росіянами місто.
У п’ятницю, 3 лютого, Рева розповів, що центр міста знову під щільним ворожим обстрілом. Попередньо — без постраждалих. Утім, російські воєнні злочинці поцілили у будівлю ДРГП «Донецькгеологія», яка була однією з найстаріших будівель міста. Тепер вона зруйнована.
2 лютого порятунок дітей з Бахмута показали у МВС. Екіпаж «Білі Янголи» рятують малечу з пекла війни. Один день з цим екіпажем поліції провели турецькі журналісти та фотограф.
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