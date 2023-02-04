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Ракурс
Росіяни знищують Бахмут - фото з міста на лінії фронту

Росіяни знищують Бахмут — фото з міста на лінії фронту

4 лют 2023, 17:23
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Росіяни намагаються стерти Бахмут з лиця землі.





Міський голова Бахмута, що на Донеччині, Олексій Рева показав, як виглядає розбомблене росіянами місто.

Росіяни знищують Бахмут - фото з міста на лінії фронту

Росіяни знищують Бахмут - фото з міста на лінії фронту

У п’ятницю, 3 лютого, Рева розповів, що центр міста знову під щільним ворожим обстрілом. Попередньо — без постраждалих. Утім, російські воєнні злочинці поцілили у будівлю ДРГП «Донецькгеологія», яка була однією з найстаріших будівель міста. Тепер вона зруйнована.

Росіяни знищують Бахмут - фото з міста на лінії фронту

Росіяни знищують Бахмут - фото з міста на лінії фронту

2 лютого порятунок дітей з Бахмута показали у МВС. Екіпаж «Білі Янголи» рятують малечу з пекла війни. Один день з цим екіпажем поліції провели турецькі журналісти та фотограф.

Росіяни знищують Бахмут - фото з міста на лінії фронту

Джерело: Ракурс


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