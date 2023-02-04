Росіяни знищують Бахмут - фото з міста на лінії фронту

https://racurs.ua/ua/n179582-rosiyany-znyschuut-bahmut-foto-z-mista-na-liniyi-frontu.html

Ракурс

Росіяни намагаються стерти Бахмут з лиця землі.

Міський голова Бахмута, що на Донеччині, Олексій Рева показав, як виглядає розбомблене росіянами місто.

У п’ятницю, 3 лютого, Рева розповів, що центр міста знову під щільним ворожим обстрілом. Попередньо — без постраждалих. Утім, російські воєнні злочинці поцілили у будівлю ДРГП «Донецькгеологія», яка була однією з найстаріших будівель міста. Тепер вона зруйнована.

2 лютого порятунок дітей з Бахмута показали у МВС. Екіпаж «Білі Янголи» рятують малечу з пекла війни. Один день з цим екіпажем поліції провели турецькі журналісти та фотограф.