Украине вернули тела британских волонтеров, погибших под Соледаром

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Ракурс

Глава офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що українській стороні повернули тіла двох британських волонтерів, які загинули під Соледаром.

Кріс Перрі (28 років) та Ендрю Бегшоу (47 років), які займалися благодійною допомогою, загинули на початку січня при спробі евакуювати із зони конфлікту жінку похилого віку, коли в їхню машину потрапив снаряд.

Востаннє їх бачили живими 6 січня.

24 січня міністерство закордонних справ Великої Британії офіційно підтвердило їхню загибель.

Весь час свого перебування в Україні вони займалися доставленням продовольства та медикаментів до зон бойових дій та допомагали з евакуацією мирних жителів.

Тіла повернули Україні в процесі обміну полоненими, а також тілами вбитих під час боїв під Соледаром.

Нагадаємо, у результаті обміну російська сторона віддала 116 українських військовослужбовців, включаючи захисників Маріуполя, партизанів із Херсона та снайперів із Бахмута, а також двох спецназівців.

Міністерство оборони росії, своєю чергою, повідомило, що з полону внаслідок складного переговорного процесу за участю Об'єднаних Арабських Еміратів було повернено 63 російські військові.

Це вже другий цьогорічний обмін військовополоненими між Україною та московитами.

Крім того, сьогодні вдалося повернути тіло загиблого воїна-добровольця — українця, який служив у Французькому іноземному легіоні та після початку повномасштабного російського вторгнення повернувся захищати Україну — Кулика Євгенія Олеговича.