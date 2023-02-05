Война в Украине. Фото:

https://racurs.ua/n179600-budut-li-nastupat-okkupanty-na-zaporoje-obyasnenie-isw-karta.html

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Наступ російських окупаційних військ на місто Запоріжжя є малоймовірним.

Загарбники навряд чи зважаться на такий крок, бо більшість своїх сил кинули для наступальної операції в Луганській області. При цьому у Маріуполі росіяни розповідають місцевому населенню, що отримали наказ про наступ на Вугледар, райони на південний захід від Бахмута, Запоріжжя та Запорізьку область. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 5 лютого.

Зазначається, що ворог зібрав на маріупольському напрямку 30 тис. солдатів, бойовиків та найманців. Але експерти вважають, що всі ці сили ворог готує для спроби наступу в Луганській області та неподалік Бахмута.

Також у звіті міститься інформація від українських військових про те, що росіяни не зібрали достатньо потужного ударного угруповання для наступу на Запоріжжя. Ідея атакувати 30 тис. військовими місто з приблизно 750 жителів приречена на провал.

А всі заяви РФ про успіхи на цьому напрямку були лише інформаційно-психологічною операцією, щоб спробувати розосередити українські сили, — йдеться у звіті.

Нагадаємо, в оперативному командуванні «Південь» заявили, що російська армія зосереджує свої наступальні сили на сході України. При цьому українське командування розуміє, що й південні області також залишаються під загрозою.