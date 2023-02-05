В Одессе электричество будут постепенно подавать по графику +2/-8 — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n179614-v-odesse-elektrichestvo-budut-postepenno-podavat-po-grafiku-2-8-ukrenergo.htmlРакурс
В Одесі поступово переходитимуть на відключення електроенергії за графіком «+2/-8». Це здійснюватиметься в міру переведення критичної інфраструктури на автономні джерела живлення, що дозволить перенаправити звільнену потужність для інших споживачів.
Після аварії обладнання енергосистеми, яка сталася вчора, 4 лютого, застосовувався графік «+2/-12». Про це сьогодні, 5 лютого, під час брифінгу заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
Зазначається, що причиною вчорашньої аварії стали російські обстріли критичної інфраструктури: обладнання, яке було декілька разів пошкоджене, вичерпало свій технічний ресурс — наслідки російських атак даються взнаки не лише безпосередньо під час влучань, а й через деякий час після цього.
Внаслідок аварії відразу було втрачене живлення понад 500 тис. абонентів в Одеській області. Наразі ситуація така:
- за добу вдалося відновити енергопостачання понад 200 тис. абонентів;
- в Одесі та Одеському районі 280−290 тис. абонентів ще мають дуже обмежене енергопостачання;
- в область звозять генератори для за живлення критичної інфраструктури. Велика кількість такого обладнання вже прибула;
- в посиленому режимі відновлюють всі енергооб'єкти в області, які постраждали від російських атак. Наразі «Укренерго» сфокусувалося на одному із них, що дозволить якнайшвидше відновити постачання Одеси та Одеського району. На цьому об'єкті цілодобово працюють п’ять аварійних бригад — максимум, який там можна розмістити. Закінчення ремонтних робіт на об'єкті очікується до наступної п’ятниці, після чого може значно покращитися ситуація із графіками відключень.