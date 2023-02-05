В Одесі – проблеми з електропостачанням

https://racurs.ua/ua/n179614-v-odesi-elektryk-postupovo-podavatymut-za-grafikom-2-8-ukrenergo.html

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В Одесі поступово переходитимуть на відключення електроенергії за графіком «+2/-8». Це здійснюватиметься в міру переведення критичної інфраструктури на автономні джерела живлення, що дозволить перенаправити звільнену потужність для інших споживачів.

Після аварії обладнання енергосистеми, яка сталася вчора, 4 лютого, застосовувався графік «+2/-12». Про це сьогодні, 5 лютого, під час брифінгу заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

Зазначається, що причиною вчорашньої аварії стали російські обстріли критичної інфраструктури: обладнання, яке було декілька разів пошкоджене, вичерпало свій технічний ресурс — наслідки російських атак даються взнаки не лише безпосередньо під час влучань, а й через деякий час після цього.

Внаслідок аварії відразу було втрачене живлення понад 500 тис. абонентів в Одеській області. Наразі ситуація така: