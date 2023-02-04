В Одесі - масштабна аварія на підстанції, в місто терміново везуть генератори

https://racurs.ua/ua/n179575-v-odesi-masshtabna-avariya-na-pidstanciyi-v-misto-terminovo-vezut-generatory.html

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4 лютого сталася друга упродовж доби масштабна технологічна аварія на високовольтній підстанції в Одеській області.

Наразі неможливо забезпечити електроенергією навіть критичну інфраструктуру, уряд вже зібрався на позачергове засідання, створене цілодобовий штаб.

Протягом доби до Одеси буде завезено усі генератори великої потужності, а також газотурбінна електростанція на 25 МВт.

Пожежа на енергетичному об'єкті в Одесі сталася внаслідок відмови пошкодженого ворожими обстрілами обладнання.

Про це повідомили в Укренерго. Уранці 4 лютого на одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється Одеса вийшов з ладу автотрансформатор, відновлений після пошкоджень від російських атак. Всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень.

Ремонтні бригади відновлювали функціонал неодноразово пошкодженого обладнання, яке працювало за резервними схемами. Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий вимушений режим роботи призвів до відмови пошкодженого обладнання.

Наразі назвати точні строки відновлення енергоживлення в місті неможливо, адже масштаб аварії досить значний.

Шмигаль сказав, що підстанція, яка вийшла з ладу 4 лютого, неодноразово зазнавала ракетних ударів.

За його словами, наразі основна мета — заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання.

МЗС отримало доручення від уряду звернутися до турецької сторони по судна-електростанції. Імовірно, ідеться про плавучі ТЕС компанії Karpowership, з якою Україна вже домовляється.

В Одесі та прилеглих районах 4 лютого застосовані аварійні відключення.

На позачерговому засіданні Уряду доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника «Укренерго», представників Мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

В Одесі мають цілодобово працювати всі пункти незламності. Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник «Укренерго», — розповів очільник Кабміну на позачерговому засіданні Кабміну.

Тим часом в Одесі похолоднішало, йде мокрий сніг.