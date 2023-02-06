Ракурсhttps://racurs.ua/
"Вагнеровцы" кончились, их заменила регулярная армия рф - военные о штурме Бахмута (ВИДЕО)
«Вагнеровцы» кончились, их заменила регулярная армия рф — военные о штурме Бахмута (ВИДЕО)https://racurs.ua/n179645-vagnerovcy-konchilis-ih-zamenila-regulyarnaya-armiya-rf-voennye-o-shturme-bahmuta-video.htmlРакурс
«Вагнерівці» закінчилися, стверджують українські захисники Бахмута.
Раніше вони просто могли кидати свою живу силу, а зараз просто прасують, прасують, прасують і підтягують потроху свої сили, розповіли військові ЗСУ у відео «Настоящего времени».
Було таке, що 10 км фронту одночасно пішли у наступ, і відстань між орками була 20 м. Такої густини, одночасного шквалу ми ніколи не бачили, — розповів один із захисників Бахмута.
Українські військові в Бахмуті називають ситуацію в місті «об'єктивно складною» і повідомляють, що найманців ПВК «Вагнера» замінила регулярна армія росії — зараз у штурмі міста залучені десантники. Там тривають вуличні бої, місто частково зайняли російські військові.
Бахмут є «неприступною фортецею» завдяки побудованій системі інженерних загороджень та природному рельєфу, — заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.
Місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі собою перешкоджають просуванню ворога.
Ми використовуємо всі можливості — як інженерні, так і природні, щоб знищувати найкращі підрозділи супротивника. Битва продовжується, — заявив Сирський.
У місті дуже важка ситуація, повідомили 6 лютого у телеграм-каналі 46 бригади.
Орки змінили напрямок і обходять Червону Гору і Парасковіївку з лівого флангу. Тепер вони намагаються вийти до траси Бахмут — Слов’янськ і зайти нам у фланг і тил. При вдалому маневрі ситуація для ЗСУ стане критичною. На жаль, є просування у ворога на сході міста. На південному сході, півдні міста запеклі бої в приватному секторі, ворога зупинено. Орків відкинули від траси на виїзді з Бахмута, але дуже складна ситуація біля траси на ділянці Іванівське — Часів Яр. Інформація уточнюється. У разі виходу противника до неї та реалізації задуму щодо обходу біля Красної гори ситуація в місті для ЗСУ стане надзвичайно небезпечною, — написали представники 46 бригади.
.