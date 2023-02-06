"Вагнерівці" скінчилися, їх замінила регулярна армія рф - військові про штурм Бахмута (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n179645-vagnerivci-skinchylysya-yih-zaminyla-regulyarna-armiya-rf-viyskovi-pro-shturm-bahmuta-video.html

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«Вагнерівці» закінчилися, стверджують українські захисники Бахмута.

Раніше вони просто могли кидати свою живу силу, а зараз просто прасують, прасують, прасують і підтягують потроху свої сили, розповіли військові ЗСУ у відео «Настоящего времени».

Було таке, що 10 км фронту одночасно пішли у наступ, і відстань між орками була 20 м. Такої густини, одночасного шквалу ми ніколи не бачили, — розповів один із захисників Бахмута.

Українські військові в Бахмуті називають ситуацію в місті «об'єктивно складною» і повідомляють, що найманців ПВК «Вагнера» замінила регулярна армія росії — зараз у штурмі міста залучені десантники. Там тривають вуличні бої, місто частково зайняли російські військові.

Бахмут є «неприступною фортецею» завдяки побудованій системі інженерних загороджень та природному рельєфу, — заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Місто оточене панівними висотами та пагорбами, які самі собою перешкоджають просуванню ворога.

Ми використовуємо всі можливості — як інженерні, так і природні, щоб знищувати найкращі підрозділи супротивника. Битва продовжується, — заявив Сирський.

У місті дуже важка ситуація, повідомили 6 лютого у телеграм-каналі 46 бригади.