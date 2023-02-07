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Российский «Газпром» создает свою ЧВК, фото: «Украинская правда»

«Газпром» создает свой аналог «Вагнера» — разведка (ДОКУМЕНТ)

7 фев 2023, 16:08
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Російський енергетичний монополіст «газпром нафта» створює власну приватну військову компанію (ПВК).





Відповідне розпорядження було підписане головою уряду рф міхаілом мішустіним. Про це сьогодні, 7 лютого, повідомляється на сайті Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Розвідка також опублікувала документ, у якому вказано, що засновниками ПВК будуть:

  • ПАТ «газпром нафта» з розміром долі у статутному капіталі «організації» 70%;
  • «приватна охоронна організація стаф-центр» з часткою 30%.

При створенні «організації» уряд рф посилається на закон «про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу», де зазначено що підприємствам галузі «може бути надано право на заснування приватної охоронної організації». Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної «організації» не може бути меншим ніж 50%, — наголошують у ГУР.

У розвідці вважають, що створення цієї ПВК є свідченням продовження «гонки озброєнь» серед основних політичних гравців рф, які активно створюють приватні армії за прикладом відомої ПВК «Вагнер» євгена прігожина.

Російський «Газпром» створює свою ПВК, документ: ГУР

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Источник: Ракурс


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