Російський «Газпром» створює свою ПВК, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n179677-gazprom-stvoruie-sviy-analog-vagnera-rozvidka-dokument.html

Ракурс

Російський енергетичний монополіст «газпром нафта» створює власну приватну військову компанію (ПВК).

Відповідне розпорядження було підписане головою уряду рф міхаілом мішустіним. Про це сьогодні, 7 лютого, повідомляється на сайті Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Розвідка також опублікувала документ, у якому вказано, що засновниками ПВК будуть:

ПАТ «газпром нафта» з розміром долі у статутному капіталі «організації» 70%;

«приватна охоронна організація стаф-центр» з часткою 30%.

При створенні «організації» уряд рф посилається на закон «про безпеку об'єктів паливно-енергетичного комплексу», де зазначено що підприємствам галузі «може бути надано право на заснування приватної охоронної організації». Розмір частки такого підприємства у статутному капіталі новоствореної «організації» не може бути меншим ніж 50%, — наголошують у ГУР.

У розвідці вважають, що створення цієї ПВК є свідченням продовження «гонки озброєнь» серед основних політичних гравців рф, які активно створюють приватні армії за прикладом відомої ПВК «Вагнер» євгена прігожина.