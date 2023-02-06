Рада визнала ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією

https://racurs.ua/ua/n179642-rada-vyznala-pvk-vagnera-mijnarodnou-zlochynnou-organizaciieu.html

Ракурс

Український парламент проголосував 6 лютого за визнання групи найманців ПВК «Вагнера» міжнародною злочинною організацією.

Нардепи Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко повідомили, що Верховна Рада прийняла окрему ухвалу про визнання всіх російських приватних військових компаній терористичними організаціями.

У ній зазначається, що українські компетентні органи отримали незаперечні докази, що свідчать про злочинний характер діяльності ПВК «Вагнера».

За постанову № 8397 про визнання приватної військової компанії «Вагнер» міжнародною злочинною організацією проголосували 333 нардепи.

Постанову № 735 про визнання російських приватних військових компаній терористичними організаціями підтримали 336 обранців.

Готуємося знищити «Вагнер» як складову міжнародного тероризму. Сьогоднішнє визнання ПВК «Вагнер» терористичною організацією у Верховній Раді — це крок до притягнення їх до відповідальності. Україна буде звертатися до судів держав-союзників, а також в подальшому це вплине на конфіскацію російських активів, — написав у Телеграмв голова ОП Андрій Єрмак.

Визнання ПВК «Вагнера» терористичною організацією — вкрай важливе для притягнення винних осіб до відповідальності. Тепер Україні достатньо буде звернутися з відповідними позовами до національних судів Великої Британії, США та Канади.

Також це дозволить домовитися з міжнародними урядами про грошове відшкодування, куди ввійдуть заморожені російські активи. До того ж, визнання будь-якої організації терористичною, може стати прецедентом для інших країн світу.

Наприкінці січня Міністерство фінансів США оголосило очолювану російським бізнесменом Євгеном Пригожиним ПВК «Вагнер» транснаціональною злочинною організацією та запровадило санкції проти низки пов’язаних із нею компаній та фізичних осіб.

У прес-релізі відомства йшлося, що співробітники ПВК «Вагнера» на постійній основі займаються небезпечною злочинною діяльністю — «включаючи масові страти, зґвалтування, викрадення дітей та фізичне насильство у Центральноафриканській Республіці та Малі».