Удар по экскаватору с рашистами, скриншот видео

https://racurs.ua/n179685-ekskavator-ne-spas-vsu-unichtojili-rashistov-kopavshih-transhei-video.html

Ракурс

Захисники України ударом з безпілотника «накрили» рашистів, які за допомогою техніки намагалися облаштувати свої окопи.

Відповідне відео сьогодні, 7 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Вирішили ваньки, щоб не напрягатися екскаватором вирити окопи, — вказано в описі відео. — Така затія не сподобалася бійцям 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

На відео можна побачити, як українські військові з дрона влучно здійснюють скидання вибухівки на кабіну екскаватора, задіяного у ритті окопів. Де і коли саме було зняте це відео, не уточнюється.