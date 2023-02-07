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Удар по экскаватору с рашистами, скриншот видео

Экскаватор не спас — ВСУ уничтожили рашистов, копавших траншеи (ВИДЕО)

7 фев 2023, 20:33
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Захисники України ударом з безпілотника «накрили» рашистів, які за допомогою техніки намагалися облаштувати свої окопи.





Відповідне відео сьогодні, 7 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.

Вирішили ваньки, щоб не напрягатися екскаватором вирити окопи, — вказано в описі відео. — Така затія не сподобалася бійцям 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

На відео можна побачити, як українські військові з дрона влучно здійснюють скидання вибухівки на кабіну екскаватора, задіяного у ритті окопів. Де і коли саме було зняте це відео, не уточнюється.

Источник: Ракурс


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