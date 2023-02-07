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Удар по екскаватору з рашистами, скріншот відео
Екскаватор не врятував — ЗСУ знищили рашистів, які копали траншеї (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179685-ekskavator-ne-vryatuvav-zsu-znyschyly-rashystiv-yaki-kopaly-transheyi-video.htmlРакурс
Захисники України ударом з безпілотника «накрили» рашистів, які за допомогою техніки намагалися облаштувати свої окопи.
Відповідне відео сьогодні, 7 лютого, опубліковане на Фейсбук-сторінці Генштабу ЗСУ.
Вирішили ваньки, щоб не напрягатися екскаватором вирити окопи, — вказано в описі відео. — Така затія не сподобалася бійцям 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
На відео можна побачити, як українські військові з дрона влучно здійснюють скидання вибухівки на кабіну екскаватора, задіяного у ритті окопів. Де і коли саме було зняте це відео, не уточнюється.
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