Су-25 росіян збили прикордонники під Бахмутом. Фото: ДПСУ

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Російський штурмовик Су-25 «Грач» був збитий у небі над Бахмутом у Донецькій області.

Ворожий літак приземлили українські прикордонники. Су-25 прикривав з повітря піхоту, яка наступала на лінію оборони українських Сил оборони. Бійці ДПСУ відкрили вогонь з переносного зенітно-ракетного комплексу та збили бойовий літак. Літак від влучання ракети загорівся й впав, доля пілота наразі невідома. Про це 7 лютого повідомила Державна прикордонна служба у Facebook.

Також бійці Прикордонної служби знищили російський безпілотник, який вів розвідку в районі Бахмута. Повітряного шпигуна окупантів військовослужбовці знищили зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, в районі Бахмута українські військові регулярно переварюють ворожу авіацію на металобрухт. Два тижні тому бійці Національної гвардії знищили гелікоптер Мі-24 та літак Су-25. Ще одного «Грача» гвардійці приземлили з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» теж на минулому тижні.