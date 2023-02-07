Нафтопереробний завод загорівся в нижньогородській області рф. Фото:

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Масштабні пожежі на території російської федерації не припиняються.

Цього разу з невідомих поки причин запалав нафтопереробний завод у місті кстово в нижньогородській області росії. Прокуратура області вже організувала перевірку за фактом загоряння на промисловому підприємстві. До місця подій виїхали працівники Кстовської міської прокуратури. Про це повідомляє РІА «Новости».

Як відомо, цей НПЗ належить російській корпорації «Лукойл». Потужність підприємства з переробки нафти становить 17 млн т на рік.

Востаннє пожежа на нафтобазі Кстово сталась 22 березня 2022 року. Тоді ж площа загоряння становила 500 кв. м, горіли сім цистерн із дизельним паливом.

Нагадаємо, 4 лютого у бєлгородській області росії палав завод, розташований у населеному пункті борисовка. Місцева влада заявляла, що пожежа сталася нібито внаслідок потрапляння снарядів.

Джерело: РІА «Новости»