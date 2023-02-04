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Ракурс
У Бєлгородській області рф палав завод

У Бєлгородській області рф палав завод (ВІДЕО)

4 лют 2023, 08:31
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У Бєлгородській області росії палав завод, розташований у населеному пункті Борисовка. Пожежа сталася нібито внаслідок потрапляння снарядів.





Про це заявив губернатор Бєлгородської області вячеслав гладков.

Снаряди потрапили на територію промислового заводу. За попередньою інформацією, постраждалих немає: людей встигли вивести на безпечну відстань. Сформовано оперативний штаб. Усі аварійні служби виїхали на місце, — вказав гладков.

Місцеві групи у соцмережах виклали відео пожежі на промисловому заводі та нафтобазі. За їхньою версією, йдеться про пожежу на Борисівському заводі мостових металоконструкцій. У соцмережах вказано, що там виготовлялися конструкції для Кримського мосту.

Джерело: Ракурс


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