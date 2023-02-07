В Турции из-под завалов спасли украинцев, считавшихся погибшими

Последствия землетрясения в Турции, фото: «Слово и Дело»

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Ракурс

У Туреччині з-під завалів врятували двох громадян України, яких раніше вважали загиблими.

Про це сьогодні, 7 лютого, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку, — наголосив Боднар.

Нагадаємо, раніше сьогодні речник МЗС України Олег Ніколенко повідомляв, що двоє громадян України могли загинути в результаті потужного землетрусу, який стався у Туреччині вчора, 6 лютого. Також Ніколенко зазначав, що зі ще 19 українцями не вдається встановити зв’язок.