У Туреччині з-під завалів врятували українців, яких вважали загиблими

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Наслідки землетрусу у Туреччині, фото: «Слово і Діло»
У Туреччині з-під завалів врятували українців, яких вважали загиблимиhttps://racurs.ua/ua/n179690-u-turechchyni-z-pid-zavaliv-vryatuvaly-ukrayinciv-yakyh-vvajaly-zagyblymy.htmlРакурс
У Туреччині з-під завалів врятували двох громадян України, яких раніше вважали загиблими.
Про це сьогодні, 7 лютого, ввечері на своїй Фейсбук-сторінці повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.
На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з під руїн будинку, — наголосив Боднар.
Нагадаємо, раніше сьогодні речник МЗС України Олег Ніколенко повідомляв, що двоє громадян України могли загинути в результаті потужного землетрусу, який стався у Туреччині вчора, 6 лютого. Також Ніколенко зазначав, що зі ще 19 українцями не вдається встановити зв’язок.
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