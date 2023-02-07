Кількість загиблих внаслідок землетрусу у Туреччині українців назвали у МЗС

Наслідки потужного землетрусу 6 лютого у Туреччині, фото: «Радіо Свобода»

https://racurs.ua/ua/n179683-kilkist-zagyblyh-vnaslidok-zemletrusu-u-turechchyni-ukrayinciv-nazvaly-u-mzs.html

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Жертвами нещодавнього потужного землетрусу у Туреччині станом на 17.30 сьогоднішнього дня, 7 лютого, ймовірно, є двоє українців.

Наразі посольство України перевіряє цю інформацію та вживає заходів задля встановлення осіб загиблих. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

Зі ще 19 українцями наразі не вдається встановити зв’язок.

Загалом дипломати вже розшукали 38 громадян України. Відомо, що четверо українців отримали легкі тілесні ушкодження — загроз їхньому життю немає, госпіталізації вони не потребують. Постраждалі забезпечені тимчасовим житлом і продуктами харчування.

Чиновник зазначив, що МЗС готується відправити українських консулів в місто Газіантеп, на яке припав епіцентр землетрусу. За словами Ніколенка, українські дипломати зможуть прибути в зону стихійного лиха, щойно дозволить ситуація на тлі оголошеного режиму надзвичайного стану в Туреччині.