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Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Ростовской области

Нефтеперерабатывающий завод загорелся в Ростовской области (ВИДЕО)

8 фев 2023, 12:57
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Нафтопереробний завод загорівся 8 лютого у Ростовській області росії. Підприємство по переробці нафтопродуктів розташоване на вулиці Хмельницького у місті Новошахтинськ.





За попередніми даними, площа пожежі становить 100 квадратних метрів.

Згодом стало відомо, що вогонь локалізували, проте ще не загасили.

За даними «Радіо свобода», 27 лютого 2014 року — у день захоплення парламенту Криму так званими «зеленими чоловічками» — родини Віктора Медведчука і Тараса Козака стали співвласниками «Новошахтинського заводу нафтопродуктів» у Ростовській області, отримавши 42% підприємства за 40 тис. дол.

Источник: Ракурс


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