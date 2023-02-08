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Ракурс
Нафтопереробний завод загорівся у Ростовській області

Нафтопереробний завод загорівся у Ростовській області (ВІДЕО)

8 лют 2023, 12:57
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Нафтопереробний завод загорівся 8 лютого у Ростовській області росії. Підприємство по переробці нафтопродуктів розташоване на вулиці Хмельницького у місті Новошахтинськ.





За попередніми даними, площа пожежі становить 100 квадратних метрів.

Згодом стало відомо, що вогонь локалізували, проте ще не загасили.

За даними «Радіо свобода», 27 лютого 2014 року — у день захоплення парламенту Криму так званими «зеленими чоловічками» — родини Віктора Медведчука і Тараса Козака стали співвласниками «Новошахтинського заводу нафтопродуктів» у Ростовській області, отримавши 42% підприємства за 40 тис. дол.

Джерело: Ракурс


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