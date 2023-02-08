Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский обнял репортершу во время пресс-конференции

Зеленский обнял репортершу во время пресс-конференции (ВИДЕО)

8 фев 2023, 21:49
999

Володимир Зеленський обійняв репортерку під час прес-конференції. Вона сумнівалася, що це неможливо через заходи безпеки.





Пане президенте, я дуже хотіла би вас обійняти, але мені не можна, — сказала репортерка BBC Ukraineпід час прес-конференції на військовій базі армії Великої Британії.

Чому не можна? — відповів президент України, вийшов з-за трибуни і вони обійнялися.

8 лютого Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провели спільну прес-конференцію на полігоні, де український президент зустрівся з танковими екіпажами, які готує британська армія.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров