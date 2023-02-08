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Зеленський обійняв репортерку під час прес-конференції
Зеленський обійняв репортерку під час прес-конференції (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n179726-zelenskyy-obiynyav-reporterku-pid-chas-pres-konferenciyi-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський обійняв репортерку під час прес-конференції. Вона сумнівалася, що це неможливо через заходи безпеки.
Пане президенте, я дуже хотіла би вас обійняти, але мені не можна, — сказала репортерка BBC Ukraineпід час прес-конференції на військовій базі армії Великої Британії.
Чому не можна? — відповів президент України, вийшов з-за трибуни і вони обійнялися.
8 лютого Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак провели спільну прес-конференцію на полігоні, де український президент зустрівся з танковими екіпажами, які готує британська армія.
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