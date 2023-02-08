Зеленский объяснил, почему армия Украины не выходит из Бахмута

https://racurs.ua/n179727-zelenskiy-obyasnil-pochemu-armiya-ukrainy-ne-vyhodit-iz-bahmuta.html

Ракурс

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Збройні сили України не виходять з Бахмута.

Зі стратегічної точки зору Бахмут не дуже важливий, оскільки окупанти повністю зруйнували місто своєю артилерією, — сказав президент України на прес-конференції у Великій Бриатнії 8 лютого. — Але якщо вони візьмуть Бахмут, то захочуть піти далі. Це дасть їм перевагу. Питання в тому, що буде після Бахмута?

«Ракурс» повідомляв, що Україна зберігає можливість продовжувати постачати продовольство та боєприпаси кілька тисяч солдатів у межах Бахмута.

Битва за Бахмут вступає у вирішальну фазу: російським військам вдалося закріпитися на півночі, півдні та сході міста. Однак російська армія зустрічає запеклий опір ЗСУ, пише військовий експерт BILD Юліан Репке.

Посилена новими підрозділами українська армія зуміла відбити частини у районі станції Ступки. На південному заході міста вони також запобігли спробі армії рФ перерізати передостанню сполучну дорогу до міста. Якби найманцям із ПВК «Вагнера» та російській піхоті вдалося захопити дорогу, Бахмут, ймовірно, був би оточений.