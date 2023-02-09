Институт изучения войны - большое наступление рф в Луганской области началось

https://racurs.ua/n179729-institut-izucheniya-voyny-bolshoe-nastuplenie-rf-v-luganskoy-oblasti-nachalos.html

Ракурс

ЗСУ успішно відбивають наступ росіян у Луганській області.

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) помітили, що російська армія розпочала новий масштабний наступ на Луганщині, втім ЗСУ не дають ворогу досягти значних успіхів. На думку аналітиків, свого апогею наступ досягне, коли сили противника введуть в дію частини 2-ї мотострілецької дивізії, але на цьому боєздатність окупантів може вичерпатися.

Повне залучення російських сил може призвести до їхнього виснаження на лінії Сватове-Кремінна. І захопити всю Луганську та Донецьку області не вдасться.

Ця кульмінація, ймовірно, створить вікно можливостей для українських сил, яке вони зможуть використати для власного контрнаступу, — ідеться у звіті.

Усі свої висновки ISW будує на відкритих джерелах.

У наступі беруть участь частини кількох полків 144-ї та 3-ї мотострілкових дивізій (20-а загальновійськова армія, Західний військовий округ) за підтримки частин 76-ї повітряно-десантної дивізії та неуточнених частин Південного військового округу.

Вони наступають на всій ділянці Сватово-Кременна, особливо на північний захід від Сватового — недалеко від Куп’янська і на захід від Кремінної

Сам факт наступу говорить про те, що на цій ділянці російська армія перехопила ініціативу, втрачену у серпні минулого року. Однак те, що наступ почався, ще не означає, що він буде успішним. Після його кульмінації (тобто вичерпання накопичених резервів живої сили та техніки) Україна матиме можливість повернути ініціативу та розпочати контрнаступ, пишуть експерти ISW.

Однак поки російське угруповання ще не досягло максимально можливого темпу і залучило не всі резерви — так, до бою ще не вступила 2-а мотострілецька дивізія 1-ї гвардійської танкової армії Західного військового округу, перекинута на Луганщину після переформування на території Білорусі в січні.

Тим часом у Генштабі ЗСУ розповіли, що ворог намагається отримати повний контроль над Донецькою та Луганською областями.