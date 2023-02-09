Взрыв в Киеве — названа предварительная причина, один человек погиб

https://racurs.ua/n179756-vzryv-v-kieve-nazvana-predvaritelnaya-prichina-odin-chelovek-pogib.html

Ракурс

Вибух у Дарницькому районі Києва пролунав після обіду 9 лютого на території колишнього заводу.

Під завалами можуть бути люди. Інформацію про причини вибуху з’ясовуватимуть, — повідомив міський голова Віталій Кличко.

Згодом у Київській міській державній адміністрації вказали, що попередня причина інциденту — вибух газового балона. Внаслідок вибуху є потерпілі, підтвердили в КМДА.