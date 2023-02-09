Вибух у Києві — названо попередню причину, одна людина загинула

https://racurs.ua/ua/n179756-vybuh-u-kyievi-nazvano-poperednu-prychynu-odna-ludyna-zagynula.html

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Вибух у Дарницькому районі Києва пролунав після обіду 9 лютого на території колишнього заводу.

Під завалами можуть бути люди. Інформацію про причини вибуху з’ясовуватимуть, — повідомив міський голова Віталій Кличко.

Згодом у Київській міській державній адміністрації вказали, що попередня причина інциденту — вибух газового балона. Внаслідок вибуху є потерпілі, підтвердили в КМДА.