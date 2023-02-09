Взрыв в Киеве - под завалами слышно людей, появились первые фото

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Ракурс

Після вибуху у Києві триває рятувальна операція. Під завалами, за попередньою інформацією, перебуває шестеро людей. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

На місці вибуху у Дарницькому районі столиці спалахнула пожежа. Наразі рятувальникам вдалося дістати з-під завалів трьох осіб, яким надається медична допомога. Також відомо про одного загиблого.

Вибух стався на території колишнього заводу в Дарницькому районі — в одноповерховому складському приміщенні. Відомо про руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.