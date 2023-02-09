Вибух у Києві - під завалами чути людей, з’явилися перші фото — вибух у Києві

https://racurs.ua/ua/n179758-vybuh-u-kyievi-pid-zavalamy-chuty-ludey-z-yavylysya-pershi-foto-foto.html

Ракурс

Після вибуху у Києві триває рятувальна операція. Під завалами, за попередньою інформацією, перебуває шестеро людей. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

На місці вибуху у Дарницькому районі столиці спалахнула пожежа. Наразі рятувальникам вдалося дістати з-під завалів трьох осіб, яким надається медична допомога. Також відомо про одного загиблого.

Вибух стався на території колишнього заводу в Дарницькому районі — в одноповерховому складському приміщенні. Відомо про руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.