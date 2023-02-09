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Ракурс
Вибух у Києві - під завалами чути людей, з’явилися перші фото — вибух у Києві

Вибух у Києві — під завалами чути людей, з’явилися перші фото (ФОТО)

9 лют 2023, 16:53
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Після вибуху у Києві триває рятувальна операція. Під завалами, за попередньою інформацією, перебуває шестеро людей. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.





На місці вибуху у Дарницькому районі столиці спалахнула пожежа. Наразі рятувальникам вдалося дістати з-під завалів трьох осіб, яким надається медична допомога. Також відомо про одного загиблого.

Вибух стався на території колишнього заводу в Дарницькому районі — в одноповерховому складському приміщенні. Відомо про руйнування будівлі на площі 500 кв. м. Про це повідомив мер міста Віталій Кличко.

Є люди під завалами, їх чутно. Рятувальна операція триває. Інформація уточнюється, — вказали в КМДА.

Джерело: Ракурс


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