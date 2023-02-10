Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На Херсонщине провели эксгумацию тел убитых рашистами мирных жителей, фото: Херсонская областная прокуратура

Расстреляли во дворе — тела жертв рашистов эксгумировали на Херсонщине (ФОТО)

10 фев 2023, 17:06
999

На Херсонщині правоохоронці провели ексгумацію та огляд тіл двох мешканців селища Велика Олександрівка, убитих окупантами.





Про це сьогодні, 10 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли на подвір’ї домоволодіння двох чоловіків — власника будинку та його сусіда. Їх тіла з ознаками насильницької смерті виявили односельці та поховали на місцевому кладовищі, — наголошують у прокуратурі.

В ході ексгумації було попередньо встановлено:

  • в одного загиблого кульове поранення у голову:
  • в іншого — поранення в шию.

Під час огляду місця події були вилучені гільзи від вогнепальної зброї та інші докази, тіла загиблих направлені на судово-медичні експертизи.

Триває досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення винних осіб.

На Херсонщині провели ексгумацію тіл вбитих рашистами мирних жителів, фото: Херсонська обласна прокуратура

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров