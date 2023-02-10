Расстреляли во дворе — тела жертв рашистов эксгумировали на Херсонщине (ФОТО)https://racurs.ua/n179802-rasstrelyali-vo-dvore-tela-jertv-rashistov-eksgumirovali-na-hersonschine-foto.htmlРакурс
На Херсонщині правоохоронці провели ексгумацію та огляд тіл двох мешканців селища Велика Олександрівка, убитих окупантами.
Про це сьогодні, 10 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.
За даними слідства, під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли на подвір’ї домоволодіння двох чоловіків — власника будинку та його сусіда. Їх тіла з ознаками насильницької смерті виявили односельці та поховали на місцевому кладовищі, — наголошують у прокуратурі.
В ході ексгумації було попередньо встановлено:
- в одного загиблого кульове поранення у голову:
- в іншого — поранення в шию.
Під час огляду місця події були вилучені гільзи від вогнепальної зброї та інші докази, тіла загиблих направлені на судово-медичні експертизи.
Триває досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення винних осіб.