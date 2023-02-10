На Херсонщині провели ексгумацію тіл вбитих рашистами мирних жителів, фото: Херсонська обласна прокуратура

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На Херсонщині правоохоронці провели ексгумацію та огляд тіл двох мешканців селища Велика Олександрівка, убитих окупантами.

Про це сьогодні, 10 лютого, повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури.

За даними слідства, під час окупації населеного пункту російські військові розстріляли на подвір’ї домоволодіння двох чоловіків — власника будинку та його сусіда. Їх тіла з ознаками насильницької смерті виявили односельці та поховали на місцевому кладовищі, — наголошують у прокуратурі.

В ході ексгумації було попередньо встановлено:

в одного загиблого кульове поранення у голову:

в іншого — поранення в шию.

Під час огляду місця події були вилучені гільзи від вогнепальної зброї та інші докази, тіла загиблих направлені на судово-медичні експертизи.

Триває досудове розслідування триває, вживаються заходи щодо встановлення винних осіб.