Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Во Львовской области 10 февраля упала и не разорвалась российская ракета, фото: ТРК «Первый Западный»

Российскую ракету, которая не разорвалась, обезвредили во Львовской области (ФОТО)

10 фев 2023, 19:37
999

На Львівщині вибухотехніки знешкодили російську ракету, яка сьогодні, 10 лютого, впала у селі Кізлів Золочівського району.





Рух трасою Київ-Чоп вже відновили. Про це повідомляє ТРК «Перший Західний».

Зазначається, що російська ракета потрапила на подвір’я житлового будинку та зруйнувала огорожу. На щастя, у помешканні в цей момент нікого не було. Будинок вцілів.

Зазначається, що ворожа ракета також обірвала лінію електропередач, тож фахівці «Львівобленерго» розпочали ремонтні роботи, щоб повернути світло у будинки.

На Львівщині 10 лютого впала і не розірвалася російська ракета, фото: ТРК «Перший Західний»

Джерело: ТРК «Перший Західний»


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров