Во Львовской области 10 февраля упала и не разорвалась российская ракета, фото: ТРК «Первый Западный»

Российскую ракету, которая не разорвалась, обезвредили во Львовской области (ФОТО)

https://racurs.ua/n179806-rossiyskuu-raketu-kotoraya-ne-razorvalas-obezvredili-vo-lvovskoy-oblasti-foto.html

10 фев 2023, 19:37 999

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