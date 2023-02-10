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Во Львовской области 10 февраля упала и не разорвалась российская ракета, фото: ТРК «Первый Западный»
Российскую ракету, которая не разорвалась, обезвредили во Львовской области (ФОТО)https://racurs.ua/n179806-rossiyskuu-raketu-kotoraya-ne-razorvalas-obezvredili-vo-lvovskoy-oblasti-foto.htmlРакурс
На Львівщині вибухотехніки знешкодили російську ракету, яка сьогодні, 10 лютого, впала у селі Кізлів Золочівського району.
Рух трасою Київ-Чоп вже відновили. Про це повідомляє ТРК «Перший Західний».
Зазначається, що російська ракета потрапила на подвір’я житлового будинку та зруйнувала огорожу. На щастя, у помешканні в цей момент нікого не було. Будинок вцілів.
Зазначається, що ворожа ракета також обірвала лінію електропередач, тож фахівці «Львівобленерго» розпочали ремонтні роботи, щоб повернути світло у будинки.
Джерело: ТРК «Перший Західний»
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