На Львівщині 10 лютого впала і не розірвалася російська ракета, фото: ТРК «Перший Західний»

https://racurs.ua/ua/n179806-rosiysku-raketu-yaka-ne-rozirvalasya-zneshkodyly-na-lvivschyni-foto.html

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На Львівщині вибухотехніки знешкодили російську ракету, яка сьогодні, 10 лютого, впала у селі Кізлів Золочівського району.

Рух трасою Київ-Чоп вже відновили. Про це повідомляє ТРК «Перший Західний».

Зазначається, що російська ракета потрапила на подвір’я житлового будинку та зруйнувала огорожу. На щастя, у помешканні в цей момент нікого не було. Будинок вцілів.

Зазначається, що ворожа ракета також обірвала лінію електропередач, тож фахівці «Львівобленерго» розпочали ремонтні роботи, щоб повернути світло у будинки.

Джерело: ТРК «Перший Західний»