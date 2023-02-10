Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
На Львівщині 10 лютого впала і не розірвалася російська ракета, фото: ТРК «Перший Західний»
Російську ракету, яка не розірвалася, знешкодили на Львівщині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n179806-rosiysku-raketu-yaka-ne-rozirvalasya-zneshkodyly-na-lvivschyni-foto.htmlРакурс
На Львівщині вибухотехніки знешкодили російську ракету, яка сьогодні, 10 лютого, впала у селі Кізлів Золочівського району.
Рух трасою Київ-Чоп вже відновили. Про це повідомляє ТРК «Перший Західний».
Зазначається, що російська ракета потрапила на подвір’я житлового будинку та зруйнувала огорожу. На щастя, у помешканні в цей момент нікого не було. Будинок вцілів.
Зазначається, що ворожа ракета також обірвала лінію електропередач, тож фахівці «Львівобленерго» розпочали ремонтні роботи, щоб повернути світло у будинки.
Джерело: ТРК «Перший Західний»
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...