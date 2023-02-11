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Защитники Украины ликвидировали более 136 тыс. российских захватчиков, фото: Генштаб ВСУ
1,1 тыс. рашистов ликвидировали защитники Украины в сутки (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n179814-1-1-tys-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-v-sutki-infografika.htmlРакурс
Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 136 тис. 880 рашистів.
За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 3 тис. 267 танків;
- 6 тис. 474 бойові броньовані машини;
- 2 тис. 270 одиниць артилерійських систем;
- 463 одиниці РСЗВ;
- 234 одиниці засобів ППО;
- 295 літаків;
- 286 гелікоптерів;
- 1 тис. 997 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 857 крилатих ракет;
- 18 кораблів/катерів;
- 5 тис. 134 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
- 214 одиниць спеціальної техніки.
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