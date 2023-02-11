Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Защитники Украины ликвидировали более 136 тыс. российских захватчиков, фото: Генштаб ВСУ

1,1 тыс. рашистов ликвидировали защитники Украины в сутки (ИНФОГРАФИКА)

11 фев 2023, 08:42
999

Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 136 тис. 880 рашистів.





За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 3 тис. 267 танків;
  • 6 тис. 474 бойові броньовані машини;
  • 2 тис. 270 одиниць артилерійських систем;
  • 463 одиниці РСЗВ;
  • 234 одиниці засобів ППО;
  • 295 літаків;
  • 286 гелікоптерів;
  • 1 тис. 997 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 857 крилатих ракет;
  • 18 кораблів/катерів;
  • 5 тис. 134 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 214 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров