Защитники Украины ликвидировали более 136 тыс. российских захватчиков, фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n179814-1-1-tys-rashistov-likvidirovali-zaschitniki-ukrainy-v-sutki-infografika.html

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Захисники України за час повномасштабного російського вторгнення ліквідували вже близько 136 тис. 880 рашистів.

За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 140 осіб. Про це сьогодні, 11 лютого, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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