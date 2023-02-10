Украинские снайперы устроили успешную засаду на рашистов, скриншот видео

https://racurs.ua/n179809-unichtojenie-rashistov-snayperami-na-bahmutskom-napravlenii-pokazal-genshtab-vsu-video.html

Ракурс

Українські снайпери з 28-ї Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу

влаштували засідку на рашистів на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 10 лютого, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.

Снайпери 28-ої омбр успішно ліквідовують групи російських окупантів на Бахмутському напрямку, — вказано в описі відео.

На відео можна побачити процес виявлення та знищення снайперами груп піхоти російських окупантів.

Коли саме було зняте це відео, не уточнюється.