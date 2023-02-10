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Ракурс
Українські снайпери влаштували успішну засідку на рашистів, скріншот відео

Знищення рашистів снайперами на Бахмутському напрямку показав Генштаб ЗСУ (ВІДЕО)

10 лют 2023, 21:19
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Українські снайпери з 28-ї Окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу





влаштували засідку на рашистів на Бахмутському напрямку.

Відповідне відео сьогодні, 10 лютого, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.

Снайпери 28-ої омбр успішно ліквідовують групи російських окупантів на Бахмутському напрямку, — вказано в описі відео.

На відео можна побачити процес виявлення та знищення снайперами груп піхоти російських окупантів.

Коли саме було зняте це відео, не уточнюється.

Джерело: Ракурс


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