Российская авиация ударила по Волчанску на Харьковщине

Рашисты нанесли ракетный удар с Су-35, фото: «Факты ICTV»

https://racurs.ua/n179818-rossiyskaya-aviaciya-udarila-po-volchansku-na-harkovschine.html

Ракурс

Російська авіація завдала ракетного удару по місту Вовчанську Харківської області, розташованому неподалік від кордону з рф.

Про це сьогодні, 11 лютого, у своєму Telegram-каналі повідомив начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник.

Ворог завдав ракетного удару з Су-35 по Харківській області, а саме Вовчанську", — зазначив Мельник. — Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Варто додати, що голова Харківської ОВА Олег Синєгубов на своїй сторінці попередив Жителів Харкова та області про загрозу нових російських обстрілів.